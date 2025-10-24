PM cumpre mandado e apreende drogas em operações em Guarapari

A Polícia Militar realizou, nesta terça-feira (21), duas operações distintas em Guarapari, que resultaram no cumprimento de um mandado de prisão e na apreensão de drogas no bairro São Gabriel.

No início da tarde, militares do 10º Batalhão, em apoio ao Serviço de Inteligência, abordaram um homem nas proximidades de um supermercado no bairro Portal Club. Após consulta ao sistema, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi detido e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para as providências legais.

Já no período da tarde, durante patrulhamento no bairro São Gabriel, a Força Tática observou um indivíduo em atitude suspeita, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou dispensar o que carregava, mas foi abordado com três pinos de cocaína.

Durante a revista, os policiais encontraram R$ 877,00 em espécie, com forte odor de entorpecente. O suspeito confessou que estava transportando a droga para outra pessoa e que guardava mais material ilícito em casa. Na residência, os militares localizaram oito pinos de cocaína e dois celulares utilizados na atividade criminosa.

Com o apoio do cão policial, buscas foram realizadas no quintal, mas nenhum outro item foi encontrado. O homem foi preso em flagrante e levado, junto com o material apreendido, para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.