PM e PC recuperam objetos furtados de fazenda em Guaçuí

As Polícias Civil e Militar de Guaçuí realizaram, nesta segunda-feira (13), a Operação Saturação, que resultou na recuperação de objetos furtados de uma propriedade na localidade de Fazenda Três Barras. Entre os itens levados estavam um notebook Dell preto e uma televisão LG de 42 polegadas.

Após o registro da ocorrência, as equipes foram nos bairros São Miguel e Lagoa, mas os materiais não foram encontrados. Durante as investigações, os policiais identificaram em redes sociais uma publicação de um homem exibindo uma televisão com as mesmas características da furtada. A vítima reconheceu o objeto, e as buscas foram ampliadas para os bairros Balança e Horto Florestal, onde o suspeito, no entanto, não foi localizado.

Mais tarde, o irmão do suspeito compareceu à Delegacia de Guaçuí e devolveu a televisão. O notebook foi entregue posteriormente na residência de um funcionário da Delegacia por uma pessoa não identificada.