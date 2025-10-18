Geral

PM encontra ossos e crânios humanos em apartamento

A polícia diz que as primeiras investigações apontam que os restos mortais podem ter sido retirados ilegalmente de cemitérios da cidade.

A Polícia Militar encontrou na manhã deste sábado (18), mais de 12 crânios e diversos ossos humanos em um apartamento na Rua Guarará, no bairro Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. O imóvel pertencia a um homem que morreu no começo desta semana, segundo a PM.

Uma caixa lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia, diz a polícia.

