Cidades

PM participa de oficina sobre violência contra a mulher em Cachoeiro

O encontro teve como tema “Violência contra a Mulher: Desafios e Perspectivas no Enfrentamento”.

Foto: Divulgação | PMES

Militares da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar participaram, na manhã desta sexta-feira (24), de uma oficina realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O encontro teve como tema “Violência contra a Mulher: Desafios e Perspectivas no Enfrentamento”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A atividade foi coordenada pelo Núcleo Especializado de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nevid), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e reuniu representantes da segurança pública, do sistema de justiça, da assistência social e de instituições que compõem a rede de proteção às mulheres.

Leia também: Marataízes fortalece rede de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência

Durante o evento, foram debatidos aspectos jurídicos, sociais e institucionais relacionados à prevenção e ao enfrentamento da violência de gênero, com foco na integração entre os órgãos públicos e na melhoria do atendimento às vítimas.

A Polícia Militar destacou que a participação reforça o compromisso da corporação com os direitos humanos e com o fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres. O encontro também serviu como um espaço de diálogo e troca de experiências, contribuindo para o aprimoramento das práticas de atendimento e o fortalecimento das parcerias no combate à violência doméstica no Sul do Estado.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarViolência contra mulher

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por