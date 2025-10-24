PM participa de oficina sobre violência contra a mulher em Cachoeiro

Militares da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar participaram, na manhã desta sexta-feira (24), de uma oficina realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O encontro teve como tema “Violência contra a Mulher: Desafios e Perspectivas no Enfrentamento”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A atividade foi coordenada pelo Núcleo Especializado de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nevid), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e reuniu representantes da segurança pública, do sistema de justiça, da assistência social e de instituições que compõem a rede de proteção às mulheres.

Leia também: Marataízes fortalece rede de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência

Durante o evento, foram debatidos aspectos jurídicos, sociais e institucionais relacionados à prevenção e ao enfrentamento da violência de gênero, com foco na integração entre os órgãos públicos e na melhoria do atendimento às vítimas.

A Polícia Militar destacou que a participação reforça o compromisso da corporação com os direitos humanos e com o fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres. O encontro também serviu como um espaço de diálogo e troca de experiências, contribuindo para o aprimoramento das práticas de atendimento e o fortalecimento das parcerias no combate à violência doméstica no Sul do Estado.