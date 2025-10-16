Polícia Civil de Itapemirim identifica jovem que se passava por PM nas redes sociais

A Polícia Civil de Itapemirim concluiu uma investigação que desvendou a atuação de um jovem que fingia ser aluno do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O trabalho foi conduzido pela 9ª Delegacia Regional, sob a coordenação do delegado Daniel de Araújo.

De acordo com as apurações, o rapaz utilizava as redes sociais para publicar fotos e vídeos vestido com uniformes e insígnias da PMES, simulando um vínculo com a corporação. Na casa dele, os agentes apreenderam duas camisas de aluno da Polícia Militar, uma calça tática, um coturno, uma boina com o brasão da instituição e uma arma de fogo falsa.

O delegado destacou que o caso é considerado grave, pois envolve o uso indevido de símbolos oficiais com o objetivo de obter reconhecimento social e autoridade. Ele explicou ainda que a conduta pode ser enquadrada como crime comum e também como crime militar, já que há o uso irregular de uniformes e distintivos públicos.

Após ser ouvido, o jovem foi liberado, mas responderá criminalmente pelo ocorrido.