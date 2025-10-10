Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Brejetuba

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brejetuba, prendeu um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na localidade de São Jorge, no mesmo município. A prisão foi realizada nesta quinta-feira (9) durante uma operação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Mutum.

A ação foi coordenada pelo delegado Arthur França, titular da Delegacia de Brejetuba, com o apoio da delegada Dária Cristina, de Mutum (MG). Logo nas primeiras horas da manhã, as equipes se deslocaram até o distrito de Imbiruçu, em Mutum, onde localizaram e cumpriram o mandado de prisão temporária contra o investigado.

Segundo o delegado Arthur França, a operação é resultado da parceria contínua entre as polícias civis dos dois estados, que têm mantido uma troca constante de informações e cooperação em investigações conjuntas. “Essa integração tem sido fundamental para elucidar crimes e fortalecer as ações policiais, especialmente em casos que envolvem fronteiras entre o Espírito Santo e Minas Gerais”, destacou.

O delegado também informou que outro suspeito, apontado como executor do crime, já havia sido preso preventivamente em uma ação anterior, fruto do mesmo trabalho conjunto entre as delegacias de Brejetuba e Mutum.

A Polícia Civil reforça que informações sobre crimes podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.