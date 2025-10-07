Polícia Militar apreende armas e munições em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e diversas munições durante uma ação no bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (7). A ocorrência foi registrada por equipes da Força Tática do 9º Batalhão.

Durante o patrulhamento pela Rua das Arapongas, os policiais avistaram um grupo de pessoas reunidas ao lado de um carro Ford Fiesta branco. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram sair do local. A equipe realizou a abordagem e iniciou as buscas.

Dentro do veículo, os militares encontraram uma espingarda calibre 12 e 14 munições do mesmo calibre. Em seguida, foram até a casa do proprietário do carro, onde localizaram um revólver calibre .32, cinco munições compatíveis e um carregador de pistola calibre 9mm.

Todo o material apreendido, além de um celular, foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos foram detidos e prestaram depoimento à Polícia Civil.