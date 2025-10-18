Polícia recupera notebooks da SEDU que estavam com ex-alunos em Guaçuí

A Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí recuperou, na manhã desta quinta-feira (17), três notebooks pertencentes à Secretaria de Estado da Educação (SEDU) que estavam em posse de ex-alunos da Escola Monsenhor Miguel Sanctis.

Segundo a delegada Yasmin Fassarella, os equipamentos haviam sido entregues aos estudantes em regime de comodato, mediante contrato que previa a devolução imediata ao término do ano letivo. No entanto, após diversas tentativas de contato por parte da escola, três alunos não devolveram os aparelhos conforme o combinado.

Diante da situação, a direção da instituição procurou a Delegacia de Guaçuí para registrar a ocorrência. A delegada determinou que a equipe realizasse diligências nos endereços informados, resultando na apreensão dos notebooks. As ações ocorreram nos bairros São Miguel, João Ferraz de Araújo e Balança. Em um dos locais, a ex-aluna foi encontrada e acompanhou o procedimento; nos outros dois, os responsáveis fizeram a devolução dos equipamentos.

A Polícia Civil informou que o caso se enquadra no crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, cuja pena varia de um a quatro anos de reclusão, além de multa.