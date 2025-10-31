Pré-COP30 em Brasília: Casagrande lidera entrega de Cartas dos Biomas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou nesta sexta-feira (31), em Brasília, da entrega das Cartas dos Biomas Pampa, Pantanal e Mata Atlântica ao presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e à CEO da Conferência, Ana Toni. O evento foi mais uma preparação para a COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

As cartas foram elaboradas em encontros realizados nos estados que coordenam cada bioma dentro do Consórcio Brasil Verde, presidido por Casagrande, e representam o compromisso dos estados brasileiros com a agenda climática e ambiental.

Durante a cerimônia, também foi lançado o Mutirão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), iniciativa do Governo Federal para fortalecer a governança socioambiental e estimular a adesão dos estados antes e após a COP30.

Casagrande destacou a importância da cooperação entre estados e União para o enfrentamento das mudanças climáticas e adiantou que participará da primeira semana da COP30, onde apresentará as ações do Espírito Santo na área ambiental e novas medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável.