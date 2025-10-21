Precisando de emprego: Sine Cachoeiro oferta 102 vagas nesta terça (21)

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou em alguma cidade da região Sul do Espírito Santo e está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o momento é agora. Nesta terça-feira (21), o Sine Cachoeiro está com 102 vagas de emprego abertas para diferentes cargos e níveis de escolaridade.

As oportunidades contemplam empresas de vários setores e cidades do Sul capixaba. Para participar do processo seletivo, é necessário realizar um cadastro na agência do Sine Cachoeiro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Costa Pereira, nº 100, bairro Sumaré — novo endereço da unidade, antes localizada na Avenida Beira Rio.

De acordo com o órgão, os interessados devem comparecer munidos de carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência com CEP e, se possível, certificados de cursos profissionalizantes. Todos os documentos devem ser originais e estar em bom estado de conservação.

O Sine reforça ainda a importância de apresentar um currículo claro e objetivo, que destaque as principais habilidades e experiências do candidato, aumentando as chances de conquistar uma das vagas disponíveis.