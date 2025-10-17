Precisando de emprego? Veja as vagas disponíveis no Sine Cachoeiro nesta sexta (17)

O Sine Cachoeiro está com 88 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (17). Dessa forma, as oportunidades contemplam tanto o município quanto outras cidades da região Sul do Espírito Santo.

Nesse sentido, quem estiver interessado, precisa comparecer presencialmente à Agência do Trabalhador. Ela está localizada na Rua Costa Pereira, no bairro Sumaré, das 8h às 17h, para realizar o cadastro.

Contudo, mas para se cadastrar, o candidato precisa apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP, comprovante de escolaridade e, se disponível, certificados de cursos. No entanto, todos os documentos devem ser originais e estar em bom estado de conservação.

Currículo

Além disso, o Sine Cachoeiro orienta que manter um currículo atualizado, objetivo e bem estruturado aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho.

Assim, o órgão reforça que o cadastro é gratuito e está aberto a todas as pessoas que buscam uma nova colocação profissional.