PRF recupera caminhonete roubada há 12 anos na BR 262 em Ibatiba
A consulta aos sistemas da PRF confirmou que a caminhonete original havia sido roubada em 7 de dezembro de 2013, no Rio de Janeiro.
Uma caminhonete roubada há quase 12 anos foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira (10), no km 156 da BR 262, em Ibatiba, região do Caparaó.
Durante o patrulhamento, por volta das 14h30, os policiais avistaram um Fiat Strada estacionado às margens da rodovia. Ao verificarem os sinais de identificação, perceberam que o veículo era clonado, ou seja, usava placas e documentos falsos de outro carro com as mesmas características.
O veículo foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 11ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Venda Nova do Imigrante, onde serão realizadas as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.
