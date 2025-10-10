PRF recupera caminhonete roubada há 12 anos na BR 262 em Ibatiba

Uma caminhonete roubada há quase 12 anos foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira (10), no km 156 da BR 262, em Ibatiba, região do Caparaó.

Durante o patrulhamento, por volta das 14h30, os policiais avistaram um Fiat Strada estacionado às margens da rodovia. Ao verificarem os sinais de identificação, perceberam que o veículo era clonado, ou seja, usava placas e documentos falsos de outro carro com as mesmas características.

A consulta aos sistemas da PRF confirmou que a caminhonete original havia sido roubada em 7 de dezembro de 2013, no Rio de Janeiro.

O veículo foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 11ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Venda Nova do Imigrante, onde serão realizadas as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.