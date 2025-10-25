Prima doa rim e devolve esperança à vida de cachoeirense

Um ato de amor e coragem transformou a vida da cachoeirense Eliza Bravin, que segue internada na UTI, em recuperação estável após uma cirurgia de transplante renal. A previsão é que ela seja transferida para o quarto na segunda-feira (27). Já a prima e doadora, Amanda Bravin, deve receber alta neste domingo (26).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Diagnosticada com diabetes desde a infância, Eliza enfrentava há cerca de dez meses sessões constantes de hemodiálise, enquanto aguardava na fila por um doador compatível. A esperança renasceu quando Amanda, movida por um gesto de generosidade e empatia, passou pelos exames e recebeu a confirmação de que poderia doar um rim à prima.

A cirurgia, realizada na manhã de sexta-feira (24) em um hospital particular de Vitória, durou aproximadamente sete horas e foi considerada um sucesso pela equipe médica. O procedimento marcou o início de uma nova fase para Eliza, que agora pode vislumbrar uma rotina com mais qualidade de vida.

A história de Eliza e Amanda é um exemplo inspirador do poder da solidariedade e reforça a importância da doação de órgãos, um gesto que pode mudar e salvar muitas vidas. Especialistas em saúde lembram que, para ser doador, é essencial comunicar à família essa vontade, já que a autorização final parte dos familiares.