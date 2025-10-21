Queda nos preços do mamão marca a semana no Espírito Santo

Após três semanas de movimentos opostos, os preços do mamão havaí e formosa voltaram a cair nas principais regiões produtoras do país. Entre os dias 13 e 17 de outubro, o levantamento do Hortifrúti/Cepea mostrou retração nas cotações tanto no Norte do Espírito Santo quanto no Sul da Bahia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: https://conexaosafra.com/fruticultura/queda-nos-precos-do-mamao-marca-semana-no-espirito-santo/