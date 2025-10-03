Sabrina Sato fala de tratamento de câncer do pai: 'Período delicado'

A apresentadora Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre o quadro de saúde de seu pai, Omar Rahal, após ele passar por uma grande cirurgia para a retirada do pâncreas, em agosto. Durante entrevista coletiva concedida para promover a estreia do programa Sua Maravilhosa, do GNT, Sabrina confirmou que o pai foi diagnosticado com câncer e passa por tratamento.

“Gravando o Sou Maravilhosa, passei por um período delicado, um problema pessoal muito grande”, declarou, de acordo com a Quem, relatando como recebeu a notícia sobre o quadro de saúde do pai. “Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho, por essas pessoas.”

Em agosto, Sabrina já havia desabafado em suas redes sociais sobre o quadro de Omar, mas sem revelar ao público qual era o seu diagnóstico. Na ocasião, ela e a mãe, Kika Sato, agradeceram aos fãs pelas mensagens de carinho e boa recuperação.

Sabrina já está no ar com Sua Maravilhosa, novo programa do GNT e Globoplay em que ela e sua equipe surpreendem mulheres reais com histórias de vida inspiradoras. O programa terá 10 episódios, exibidos semanalmente no canal a cabo e no streaming.