Semdec alerta sobre golpes com cobranças falsas em Cachoeiro

A Semdec reforça que não realiza cobranças por telefone, mensagem ou aplicativos de conversa

Foto: Reprodução/Internet

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro de Itapemirim alerta os empreendedores da cidade sobre possíveis tentativas de golpes envolvendo cobranças irregulares relacionadas à abertura ou regularização de empresas.

Segundo o órgão, nenhum tipo de taxa ou valor é cobrado por telefone, mensagem ou aplicativos de conversa. A secretaria também reforça que não solicita depósitos, transferências bancárias ou pagamentos antecipados para liberar documentos ou serviços.

A Semdec destaca que todos os atendimentos e procedimentos da Sala do Empreendedor seguem trâmites oficiais, divulgados exclusivamente pelos canais institucionais da Prefeitura.

Em caso de dúvida, os empreendedores podem entrar em contato diretamente com a Sala do Empreendedor, pelo WhatsApp (28) 3155-5292, ou comparecer pessoalmente à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Moreira, nº 317, no Museu de Ciência e Tecnologia, ao lado do Supermercado Sempre Tem.

