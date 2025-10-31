Oportunidades

Sextou com vagas de emprego no Sine de Anchieta; confira

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Está em busca de emprego? Então fique sabendo que o SINE de Anchieta está oferecendo nesta sexta-feira 39 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h. O detalhamento das vagas e a relação dos documentos necessários você confere no link abaixo:

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão (foto), que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.

