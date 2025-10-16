Substrato capixaba reduz em 50% o custo de produção de mudas de cacau

Conexão Safra

O resultado da pesquisa, que será apresentado nesta quinta-feira (16), durante o CacauFest, em Linhares, mostrou-se eficaz

Em busca de alternativas para baratear o custo de produção das mudas de cacau, um grupo de trabalho do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Itapina, desenvolveu um substrato usando materiais capixabas, como a casca do próprio cacau, seca e triturada, além de palha de café, maravalha de madeira e cama de frango.

O resultado da pesquisa, que será apresentado nesta quinta-feira (16), durante o CacauFest, em Linhares, mostrou-se eficaz e, o melhor, indicou uma redução de até 50% no custo com o substrato utilizado na produção das mudas, segundo o coordenador do estudo, o pesquisador Leonardo Martineli.

