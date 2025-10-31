Segurança

Suspeito é preso após anunciar venda de armas em grupo de WhatsApp em Alegre

O homem afirmou possuir registro da arma, documento que foi apresentado posteriormente à Polícia.

Foto: Divulgação | Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos por posse irregular de arma de fogo, na noite de quinta-feira (30), no distrito de Pavuna, em Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o suspeito estaria oferecendo armas e munições à venda em um grupo de WhatsApp. Ele também havia sido visto circulando pela região em uma motocicleta Honda CG 160 preta.

Os militares se deslocaram até o local indicado e encontraram a moto estacionada. Durante a abordagem, foi localizada uma pistola Taurus calibre .380, com 17 munições CBC e um coldre velado.

O homem afirmou possuir registro da arma, documento que foi apresentado posteriormente à Polícia. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alegre, junto com o material apreendido, para verificação e adoção das medidas legais cabíveis.

