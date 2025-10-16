Tarifas e safra reduzida: exportações de café caem 18% em setembro

Dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), analisados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), mostram que o volume de café exportado pelo Brasil caiu em setembro. A retração reflete a menor disponibilidade do grão no País — resultado de uma safra reduzida, dificuldades no beneficiamento e estoques domésticos ajustados —, além das tarifas impostas pelo governo norte-americano às importações do café brasileiro.

