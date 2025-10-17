Segurança

Acidente em Itapemirim bloqueia trânsito por horas na BR 101

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos ficaram atravessados na pista, interditando totalmente o trânsito no quilômetro 405 da rodovia.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Divulgação/Redes Sociais

A BR101 ficou interditada por várias horas nesta sexta-feira (17), na altura do distrito do Frade, em Itapemirim, após um grave acidente entre duas carretas ocorrido pela manhã. A colisão resultou na morte de um motorista e deixou outro ferido. O tráfego foi parcialmente liberado no sistema pare e siga às 15h15 e totalmente normalizado por volta das 16h46.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos ficaram atravessados na pista, bloqueando completamente o quilômetro 405 da rodovia. Por volta das 14h, uma das carretas, que transportava eletrodomésticos, foi removida do local e levada sob escolta da PRF para uma área segura, a fim de evitar saques à carga.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia permaneceram no trecho durante toda a tarde para realizar a limpeza da pista e liberar o trânsito com segurança. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por