Acidente em Itapemirim bloqueia trânsito por horas na BR 101

A BR101 ficou interditada por várias horas nesta sexta-feira (17), na altura do distrito do Frade, em Itapemirim, após um grave acidente entre duas carretas ocorrido pela manhã. A colisão resultou na morte de um motorista e deixou outro ferido. O tráfego foi parcialmente liberado no sistema pare e siga às 15h15 e totalmente normalizado por volta das 16h46.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos ficaram atravessados na pista, bloqueando completamente o quilômetro 405 da rodovia. Por volta das 14h, uma das carretas, que transportava eletrodomésticos, foi removida do local e levada sob escolta da PRF para uma área segura, a fim de evitar saques à carga.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia permaneceram no trecho durante toda a tarde para realizar a limpeza da pista e liberar o trânsito com segurança. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.