Vargem Alta recebe oficina gratuita de contação de histórias neste sábado

Professores, artistas e o público em geral de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, têm até esta quinta-feira (31) para se inscrever na oficina gratuita de contação de histórias, que será realizada neste sábado (1º), das 9h30 às 11h30, no Sítio Querência, durante a 2ª edição da Literaltinha – Festa Literária de Vargem Alta para Crianças. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A atividade será conduzida pela produtora teatral, professora e pesquisadora Sara Passabon, que possui extensa trajetória acadêmica e artística. Graduada em Pedagogia, ela é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da Ufes, doutora em Estudos da Performance pela UniRio e mestre em Teatro, Cultura e Educação pela Faesa/UniRio.

Leia também: Peça de teatro em Vargem Alta aborda imaginação e igualdade de gênero infantil

Segundo Sara Passabon, a oficina tem como objetivo refletir sobre as diferentes maneiras de trabalhar com crianças, destacando a contação de histórias como ferramenta de vínculo afetivo, aprendizado e valorização da diversidade. “A contação de histórias estimula a imaginação do público, especialmente das crianças, e é um instrumento poderoso de educação. Nossa proposta é despertar nos participantes o interesse por todas as potencialidades dessa arte”, ressaltou.

O encontro também apresentará referências literárias voltadas à temática antirracista, promovendo discussões sobre a contação de histórias como instrumento de combate ao preconceito e de incentivo à inclusão social.

Teatro e distribuição de pipas

A 2ª Literaltinha contará ainda com uma programação cultural gratuita. Entre as atrações, está a peça teatral “Felipa e sua Pipa”, que será apresentada na sexta-feira (31), às 9h, 13h e 15h30, e no sábado (1º), às 9h30 e 15h30.

O espetáculo acompanha Felipa, uma menina apaixonada por soltar pipas, que enfrenta o preconceito dos meninos de sua rua até ganhar de sua avó Lurdes uma pipa mágica. Com ela, Felipa viaja no tempo e conhece mulheres que desafiaram padrões e marcaram a história do Espírito Santo.

Dirigida por Sara Passabon e escrita por Victorhugo Amorim, que também assina a produção-executiva, a peça adota a linguagem do teatro mambembe, com cenário móvel e influências do teatro de rua e do circo, incorporando elementos da cultura popular de forma lúdica.

Durante os dois dias de evento, serão distribuídas 500 pipas às crianças participantes. Também haverá uma oficina especial para confecção de pipas, promovendo interação e aprendizado de maneira criativa.

A oficina e o espetáculo integram o projeto da Tangerinas do Deserto Produções, contemplado pelo Edital 10/2023 – Artes Cênicas da Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).

Serviço

Oficina de Contação de Histórias com Sara Passabon