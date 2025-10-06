VÍDEO | Homem é preso com moto clonada em Cachoeiro

Um homem de 36 anos foi preso no último sábado (4), em Cachoeiro de Itapemirim, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta clonada. O veículo, uma Honda CG 150 Titan, possuía restrição por roubo.

A abordagem aconteceu na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, após o sistema de videomonitoramento da Prefeitura identificar o veículo em circulação. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados e realizaram a interceptação, com apoio da Polícia Militar.

De acordo com a GCM, o cerco eletrônico tem contribuído de forma decisiva para o combate à criminalidade. O sistema tem possibilitado a recuperação de veículos roubados quase diariamente no município.