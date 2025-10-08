Nacional

VÍDEO | Restaurante de chef Fogaça desaba após explosão e deixa feridos e soterrados

O estado de saúde delas ainda não foi informado.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

O teto do restaurante Jamile, que tem como chef Henrique Fogaça, localizado na Bela Vista, centro de São Paulo, desabou após uma explosão no início da tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações apontam que a explosão foi provocada por um vazamento de gás. As equipes seguem atuando no local, com apoio da Polícia Militar, que auxilia no resgate e no atendimento às vítimas.

Até a última atualização, quatro pessoas foram resgatadas e duas permanecem sob os escombros. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. As demais foram levadas para o Hospital São Paulo, UPA Vila Mariana, UPA Vergueiro e uma unidade móvel do Samu. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

A capitã Karol Burunsizian, do Corpo de Bombeiros, confirmou o vazamento de gás e relatou que duas pessoas foram localizadas sob os destroços — uma delas em estado grave e outra consciente. As causas da explosão serão investigadas.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

