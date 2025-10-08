VÍDEO | Restaurante de chef Fogaça desaba após explosão e deixa feridos e soterrados

O teto do restaurante Jamile, que tem como chef Henrique Fogaça, localizado na Bela Vista, centro de São Paulo, desabou após uma explosão no início da tarde desta quarta-feira (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações apontam que a explosão foi provocada por um vazamento de gás. As equipes seguem atuando no local, com apoio da Polícia Militar, que auxilia no resgate e no atendimento às vítimas.

Até a última atualização, quatro pessoas foram resgatadas e duas permanecem sob os escombros. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave. As demais foram levadas para o Hospital São Paulo, UPA Vila Mariana, UPA Vergueiro e uma unidade móvel do Samu. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

A capitã Karol Burunsizian, do Corpo de Bombeiros, confirmou o vazamento de gás e relatou que duas pessoas foram localizadas sob os destroços — uma delas em estado grave e outra consciente. As causas da explosão serão investigadas.