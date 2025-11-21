Segurança

Acidente deixa motociclista morto em Domingos Martins

Os socorristas relataram que o impacto foi de grande intensidade, provocando trauma incompatível com a vida.

Foto: Corpo de Bombeiros

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (21) após se envolver em um acidente no trevo de Santa Isabel, na BR 262, em Domingos Martins. A batida ocorreu entre a moto que ele conduzia e um caminhão que passava pelo local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado sem vida no ponto do impacto. Os profissionais relataram que a força da colisão foi muito alta, e a vítima sofreu ferimentos que não permitiram qualquer chance de recuperação.

A via permaneceu parcialmente interditada enquanto as equipes realizavam o atendimento e os procedimentos necessários. As causas do acidente ainda serão analisadas pelas autoridades responsáveis.

