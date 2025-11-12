Alegre: 2ª edição Na Rua Music acontece no fim de novembro

Alegre se prepara para viver mais uma noite de muita música e celebração cultural. Isso porque, a 2ª edição do Na Rua Music acontece no próximo dia 28 de novembro, a partir das 19 horas, prometendo repetir o sucesso da estreia do evento, que movimentou o público e os artistas locais.

Realizado pela Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura (Secult), o Na Rua Music celebra o talento, a arte e a energia que marcam a cena cultural da cidade. A proposta é transformar as ruas em palco, reunindo artistas, bandas e público em um ambiente vibrante e acolhedor.

A primeira edição foi marcada pela diversidade de estilos e pela forte adesão do público. Agora, a nova edição chega com ainda mais energia e promete uma programação recheada de apresentações musicais e manifestações artísticas.

De acordo com a organização, as informações completas da programação serão divulgadas em breve nas redes oficiais da Prefeitura de Alegre.