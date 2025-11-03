Cidades

Alegre lança campanha “Tampinha do Bem” em parceria com AFAAC

A iniciativa tem foco em educação ambiental e solidariedade, com destaque para a participação dos alunos do Colégio CEABB.

Foto: Reprodução | Prefeitura de Alegre

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), lançou a campanha “Tampinha do Bem”, voltada para o recolhimento e destinação correta de tampinhas plásticas.

O projeto é resultado de uma parceria entre a SEMADS, o Sindiplast-ES e a Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas do Caparaó (AFAAC), que será beneficiada com os recursos obtidos pela venda do material reciclado.

A campanha incentiva a coleta de tampas de garrafas, produtos de higiene e limpeza, que serão encaminhadas para reciclagem. Segundo a SEMADS, a ação une sustentabilidade e responsabilidade social, ao reduzir resíduos e apoiar projetos voltados às pessoas com autismo.

