Alegre sedia 3º Encontro Regional de Jovens do Agro Capixaba

Alegre será palco, no dia 14 de novembro, do 3º Encontro Regional de Jovens do Agro Capixaba e do 1º Encontro da Juventude Rural no Agro – Raízes por um Futuro + Alegre. O evento tem como proposta fortalecer o protagonismo dos jovens do campo e incentivar um agro mais inovador, sustentável e com visão de futuro.

Dessa forma, a iniciativa, promovida pela Prefeitura, em parceria com o Sistema FAES/Senar/Sindicatos e o SEDER, contará com uma programação voltada à troca de experiências, capacitação e valorização da juventude rural.

Assim, o encontro acontecerá a partir das 7h30, no Salão de Decolores da Igreja Matriz, localizado na rua Padre José Bellotti, no Centro de Alegre.

Programação

O evento começa com credenciamento e café da manhã, seguido da abertura oficial. A primeira palestra, “Do Herdeiro ao Líder: Sucessão com Visão de Futuro”, será conduzida por Leoney Miranda. Na sequência, o tema “Sucessão Familiar e Protagonismo Jovem no Agro” será abordado por representantes do Caparaó Júnior, compartilhando experiências regionais de sucesso.

Ainda pela manhã, Vinícius Santos Terra apresentará a palestra “Formação de Lideranças e Empreendedorismo Jovem no Agro”. A programação inclui também a premiação do concurso de fotografia e encerramento com almoço.

De acordo com os organizadores, o encontro representa um espaço essencial para inspirar novos líderes rurais, estimular o empreendedorismo e reforçar o papel estratégico da juventude no desenvolvimento do agronegócio capixaba.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo QR Code disponível no material de divulgação.