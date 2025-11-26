Alfredo Chaves divulga programação completa do Natal Som e Luz 2025

A Prefeitura de Alfredo Chaves divulgou a programação oficial da 19ª edição do Natal Som e Luz 2025, evento que já faz parte do calendário cultural do município. Dessa forma, a celebração, realizada na Praça Colombo Guardia, reúne atrações musicais, apresentações teatrais, intervenções culturais e atividades voltadas para toda a família.

Entretanto, a abertura acontece na quinta-feira (18/12). A noite começa com a apresentação dos Santos Reis Estrela do Oriente e segue com a cerimônia oficial. Em seguida, o público acompanha o Coral da Polícia Militar, o show de música italiana com Gioco Di Mora e uma apresentação especial de Thiarlys e Melina.

Contudo, a programação continua na sexta-feira (19/12), quando o projeto Música na Rede, da Sedu, toma conta do palco. Camerata Jovem, Banda Jovem e alunos da Escola Estadual Camila Motta se apresentam ao longo da noite. Assim, os shows das bandas Prestígio e Gandaia encerram a sexta com animação.

Carretão da Alegria e mais

No sábado (20/12), as atrações ganham ainda mais clima familiar. O Carretão da Alegria abre o dia para as crianças, seguido pela peça teatral “A Loja de Brinquedos”. Contudo, o público também acompanha o Coral Santa Cecília, apresentações da Igreja Batista de Alfredo Chaves e música ao vivo com Luiz Henrique. Assim, para fechar a programação da noite, os grupos Os Avulsos e Os Carreteiros sobem ao palco.

O domingo (21/12) encerra o evento com mais atrações infantis e culturais. O Carretão da Alegria retorna no período da tarde, assim como o show do grupo Papa Légua. A noite conta com apresentações de Ni e Guinho, do Grupo Afro Baobá, além da tradicional chegada do Papai Noel Trilheiro. Por fim, a Banda Musical Prateado fecha o Natal Som e Luz com um show especial.

Dessa forma, a Prefeitura reforça o convite à população e destaca que o evento mantém viva a tradição natalina, fortalecendo o vínculo comunitário e valorizando a cultura local.

Programação oficial – Natal Som e Luz 2025

Local: Praça Colombo Guardia – Alfredo Chaves

Quinta-feira (18/12)

19h – Santos Reis Estrela do Oriente

20h – Abertura oficial

20h20 – Coral da Polícia Militar

21h – Gioco Di Mora (Música italiana)

22h – Show Thiarlys e Melina

Sexta-feira (19/12)

18h – Camerata Jovem (Música na Rede – Sedu)

19h – Banda Jovem (Música na Rede – Sedu)

20h – Musical da Escola Estadual Camila Motta

21h – Banda Prestígio

22h30 – Banda Gandaia

Sábado (20/12)

16h – Carretão da Alegria

17h – Peça “A Loja de Brinquedos”

18h – Coral Santa Cecília

18h – Carretão da Alegria

19h – Dança e Coral da Igreja Batista

20h – Voz e Violão com Luiz Henrique

21h – Os Avulsos

23h30 – Os Carreteiros

Domingo (21/12)

16h – Carretão da Alegria

17h – Papa Légua (show infantil)

18h – Ni e Guinho

18h – Carretão da Alegria

19h – Grupo Afro Baobá

19h40 – Papai Noel Trilheiro

20h30 – Banda Musical Prateado

Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.