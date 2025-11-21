Alfredo Chaves realiza mutirão de oftalmologia para 200 adultos

A Prefeitura de Alfredo Chaves realizou, nesta quinta e sexta-feira (20 e 21), um mutirão de oftalmologia voltado ao público adulto. A ação, organizada em parceria com o Governo do Estado, atendeu 200 moradores na clínica instalada na ESF Maria da Penha Fonseca Chica (ESF Cajá).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as consultas foram agendadas pelo sistema MVSoul, ferramenta gerida pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). As marcações são feitas exclusivamente por meio das solicitações enviadas pelos médicos das Estratégias Saúde da Família (ESFs). Apenas os pacientes previamente cadastrados e informados pelos agentes comunitários podem participar dos atendimentos.

A moradora do bairro Outro Branco, Vera Volponi, avaliou positivamente o mutirão. Ela destacou que o atendimento foi de qualidade e evita deslocamentos para outras cidades. “Fui muito bem atendida. Esses mutirões deveriam acontecer sempre”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Taís Uliana, ressaltou que o objetivo é ampliar esse tipo de iniciativa. “Nossa pretensão é oferecer mais serviços desse porte, atendendo a uma grande demanda. Estamos trabalhando para trazer outras especialidades para a população”, explicou.

Além da parceria com o Estado, a Prefeitura mantém atendimento quinzenal com médico oftalmologista contratado pelo município, reforçando a assistência especializada oferecida aos moradores.