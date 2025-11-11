Cidades

Alto Rio Novo se prepara para três dias de cidadania e cultura com o Parceria Legal

A lista completa de serviços será divulgada nos próximos dias.

A vista de uma escadaria, onde se vê que em cada degrau tem uma frase, que justas formam um texto. Ao fundo se percebe uma igreja cercada por coqueiros.
Foto: divulgação PMARN

Alto Rio Novo será palco de um dos maiores eventos de cidadania e cultura da região. O projeto Parceria Legal chega ao município nos dias 21, 22 e 23 de novembro, no Campo Velho, bairro Vila Nova, com uma programação totalmente gratuita que promete movimentar a cidade.

O evento reúne serviços essenciais, atrações culturais e shows musicais, com o objetivo de aproximar a população de ações sociais e promover lazer e entretenimento para toda a família.

Sábado é dia de cidadania

O destaque da programação será no sábado (22), das 8h às 13h, quando acontece a grande ação social com uma série de serviços gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos jurídicos, consultoria para microempreendedores (MEIs), orientações de saúde e outras atividades voltadas para o bem-estar e a cidadania. A lista completa de serviços será divulgada nos próximos dias.

Três dias de shows e cultura

Além dos serviços, o evento contará com uma agenda cultural diversificada e gratuita, trazendo grandes nomes da música regional:

  • Sexta (21/11): Fabrício É Show e Marquinhos Cowboy
  • Sábado (22/11): Priscila Ribeiro e Lucas Alves
  • Domingo (23/11): Mistura do Samba e Marcos Silva

Realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com a Prefeitura de Alto Rio Novo, o Parceria Legal une cidadania, cultura e solidariedade em um ambiente acolhedor e festivo.

Informações

  • 📍 Local: Campo Velho (Rua Lucindo Faria, Vila Nova)
  • 📅 Data: 21, 22 e 23 de novembro
  • 🕗 Horário dos serviços: Sábado, das 8h às 13h
  • 🎶 Entrada gratuita

