Alto Rio Novo se prepara para três dias de cidadania e cultura com o Parceria Legal
A lista completa de serviços será divulgada nos próximos dias.
Alto Rio Novo será palco de um dos maiores eventos de cidadania e cultura da região. O projeto Parceria Legal chega ao município nos dias 21, 22 e 23 de novembro, no Campo Velho, bairro Vila Nova, com uma programação totalmente gratuita que promete movimentar a cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento reúne serviços essenciais, atrações culturais e shows musicais, com o objetivo de aproximar a população de ações sociais e promover lazer e entretenimento para toda a família.
Sábado é dia de cidadania
O destaque da programação será no sábado (22), das 8h às 13h, quando acontece a grande ação social com uma série de serviços gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos jurídicos, consultoria para microempreendedores (MEIs), orientações de saúde e outras atividades voltadas para o bem-estar e a cidadania. A lista completa de serviços será divulgada nos próximos dias.
Três dias de shows e cultura
Além dos serviços, o evento contará com uma agenda cultural diversificada e gratuita, trazendo grandes nomes da música regional:
- Sexta (21/11): Fabrício É Show e Marquinhos Cowboy
- Sábado (22/11): Priscila Ribeiro e Lucas Alves
- Domingo (23/11): Mistura do Samba e Marcos Silva
Realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com a Prefeitura de Alto Rio Novo, o Parceria Legal une cidadania, cultura e solidariedade em um ambiente acolhedor e festivo.
Informações
- 📍 Local: Campo Velho (Rua Lucindo Faria, Vila Nova)
- 📅 Data: 21, 22 e 23 de novembro
- 🕗 Horário dos serviços: Sábado, das 8h às 13h
- 🎶 Entrada gratuita