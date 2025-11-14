Ariana Grande é atacada por fã; veja o que rolou

O elenco de Wicked: Parte II esteve em Singapura nessa quinta-feira, 13, para a turnê mundial de divulgação do filme. Durante a passagem pelo país, Ariana Grande, que interpreta Glinda, foi atacada por um fã e o momento foi registrado em vídeo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Enquanto o elenco deixava o local, ainda no tapete amarelo, um jovem pulou a barreira de proteção e correu em direção a Ariana, abraçando-a pelo pescoço. A atriz e todos ao redor se assustaram com a situação, e Cynthia Erivo, intérprete de Elphaba, reagiu rapidamente para afastá-lo.

Leia também: Como Ana Maria Braga conseguiu reduzir conta de luz e economizar mais de R$ 10 mil

Os seguranças do evento contiveram o homem, que foi detido em seguida. Ele foi identificado como Johnson Wen, de 25 anos, um influenciador conhecido nas redes sociais por invadir locais e causar tumultos.

Pouco depois, Wen foi liberado e publicou nos Stories do Instagram: “Estou livre após ter sido preso”. Ele também compartilhou o vídeo do momento em que agarrou Ariana e escreveu.

“Querida Ariana Grande, obrigado por me deixar pular com você no tapete amarelo”.

A trama de ‘Wicked: Parte II’

Assim, no capítulo final da história de Wicked, vamos acompanhar Elphaba e Glinda separadas, vivendo com as consequências de suas escolhas feitas na primeira parte da história.

Exilada, Elphaba continuará sua luta pela liberdade dos Animais, enquanto Glinda se torna o símbolo da Bondade em todo o reino de Oz, desfrutando de fama e popularidade enquanto se prepara para o casamento com Fiyero. O encadeamento de eventos leva diretamente ao que acontece em O Mundo Mágico de Oz, com a chegada de Dorothy e Totó.

Contudo, o longa conclui a adaptação para os cinemas do premiado musical homônimo da Broadway, com música e letras do lendário compositor e letrista vencedor do Grammy e do Oscar, Stephen Schwartz, e libreto de Winnie Holzman. Sucesso também nos palcos brasileiros com Myra Ruiz e Fabi Bang, a história é uma adaptação livre da obra de Gregory Maguire.

Além disso, Ariana Grande e Cynthia Erivo, Wicked: Parte II tem no elenco Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Ethan Slater e Marissa Bode. O longa estreia nos cinemas oficialmente em 20 de novembro.