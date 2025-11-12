Assembleia Legislativa do ES prorroga inscrições do concurso público

O prazo de inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) foi prorrogado até a próxima segunda-feira (17), às 16h. O pagamento do boleto também ganhou novo prazo e poderá ser realizado até terça-feira (18).

De acordo com o Extrato de Retificação nº 3, publicado nesta quarta-feira (12) no Diário do Poder Legislativo (DPL), quem já se inscreveu e ainda não quitou a taxa pode reimprimir o boleto no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) até as 17h de terça-feira (18).

Inicialmente, as inscrições seriam encerradas nesta quinta-feira (13), com prazo para pagamento até sexta (14). As taxas permanecem inalteradas: R$ 85 para o cargo de Agente de Polícia Legislativa, R$ 115 para Analista Legislativo e R$ 220 para Consultor Legislativo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do IBGP.

O concurso oferece 35 vagas para preenchimento imediato em dois editais. O primeiro abrange 20 vagas de nível superior, sendo 15 para Consultor Legislativo e 5 para Analista Legislativo. O segundo edital contempla 15 vagas de nível fundamental para Agente de Polícia Legislativa.

Cargos e salários

O cargo de Consultor Legislativo conta com 15 vagas distribuídas em áreas como Finanças Públicas, Controle Interno, Processo Legislativo, Agricultura, Educação, Saúde Pública, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, entre outras. A remuneração inicial é de R$ 9,3 mil, com carga horária de 30 horas semanais.

Para o cargo de Analista Legislativo, são 5 vagas com salário de R$ 4,6 mil e a mesma carga horária. Quatro oportunidades são voltadas às áreas de Contabilidade, Financeiro e Folha de Pagamento — que exigem formação em Ciências Contábeis ou Administração — e uma para Secretaria Legislativa/Administrativa, destinada a profissionais formados em áreas administrativas, legislativas ou jurídicas.

Já o cargo de Agente de Polícia Legislativa exige ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. O salário inicial é de R$ 3.142,65, e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, podendo incluir turnos diurnos e noturnos, finais de semana e feriados, conforme a necessidade do serviço. Das 15 vagas, 9 são de ampla concorrência, 3 reservadas a candidatos negros, 2 a pessoas com deficiência e 1 a indígenas.

Com a prorrogação, os candidatos ganham mais tempo para participar do processo seletivo, que promete atrair grande número de interessados devido às boas condições de trabalho e remuneração.

Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo