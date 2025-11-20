Atenção, Ibitirama! Feira Parceria Legal está chegando no próximo dia 29
O evento será aberto ao público do munícipio e da região, com entrada gratuita.
No próximo dia 29 deste mês, a Feira Parceria Legal chega à Ibitirama. Com ofertas de serviços e atendimentos, o evento será aberto ao público do munícipio e da região, com entrada gratuita.
Nesse sentido, a Parceria Legal será uma boa oportunidade para aqueles que precisam resolver pendências, conhecer e garantir direitos, além de apoiar o comércio local e aproveitar momentos de lazer em família.
Assim, o projeto é uma iniciativa do Instituto Sustentabilidade Brasil, com fomento do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM.
Além disso, a Parceria Legal objetiva aproximar a população de serviços essenciais, valorizar a cultura local e fortalecer a economia do município.
Serviço
📍 Local: Área de eventos (atrás da Prefeitura de Ibitirama)
📅 Data: 29 de novembro
🕗 Horário dos serviços: sábado, das 8h às 13h
🎶 Entrada gratuita