Baleia da Avenida Faria Lima vira meme após receber decoração de Natal

A escultura de uma baleia, uma das referências da Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, ganhou uma decoração natalina que virou meme nas redes sociais nos últimos dias.

Por fim, o monumento, que pertence ao complexo Birmann 32 e foi apelidado de Baleia 32, foi decorado com uma touca natalina vermelha.

Assim, alguns internautas viram semelhanças com um símbolo fálico, o que gerou diversos apelidos bem-humorados, como Moby Dick, “cacetáceo” e “pirorca”. Um dos comentários foi além. “Na dúvida se é Natal ou campanha contra DST”.

Contudo, após a repercussão, a decoração recebeu algumas modificações. Agora, o gorro da baleia é menor, mais discreto e cobre a cabeça da baleia apenas parcialmente.

Entretanto, a decoração faz parte das ações natalinas que o Teatro B32 está organizando. A praça ao redor do monumento deverá receber um palco para apresentações de um coral e uma feira natalina.

Com 20 metros de comprimento e 15 metros de altura, a “Baleia B32” foi instalada em 2021 na praça externa do edifício Birmann 32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

O arquiteto espanhol Mathias Tolosa idealizou a obra, feita de alumínio e vidro, enquanto Rafael Birmann realizou sua instalação e construção.

Complexo tenta adquirir rua dos Jardins

O Estadão mostrou em junho como o complexo Birmann 32 pretende comprar o trecho público da chamada Alameda das Artes, espaço de pedestres vizinho do empreendimento. A alienação da área da Prefeitura de São Paulo deve custar cerca de R$ 5,7 milhões, segundo avaliação municipal.

Assim, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) ingressou com ação civil pública em setembro pela suspensão imediata do projeto de lei que libera a venda de rua nos Jardins e suas respectivas emendas.

A Câmara Municipal aprovou a alienação de vias da cidade, em sua maioria localizadas em áreas nobres. Assim, o documento seguirá em breve para sanção ou possíveis vetos do prefeito Ricardo Nunes (MDB).