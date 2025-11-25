Segurança

Batida entre moto e carro deixa feridos em Cachoeiro

Acidente ocorreu na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão, e mobilizou equipes do Samu.

Carro branco com para-brisa quebrado e frente danificada após colisão com motocicleta caída ao lado, na Avenida Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim.
Foto: Divulgação

Uma batida entre moto e carro deixou feridos na noite desta segunda-feira (24), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. Duas pessoas que estavam na motocicleta precisaram de atendimento médico.

Equipes do Samu encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Até a última atualização, os profissionais de saúde ainda não haviam informado o estado de saúde delas.

Os ocupantes do carro não se feriram e permaneceram no local para prestar esclarecimentos. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pela Polícia Militar, que registrou a ocorrência.

