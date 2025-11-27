Black Friday: vendas devem movimentar R$ 5,4 bilhões em 2025

As vendas para a campanha de liquidações da Black Friday deste ano devem movimentar um volume recorde de R$ 5,4 bilhões. O evento acontece nesta sexta-feira (28) e pode ser o maior já registrado na série histórica iniciada em 2010. As projeções são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Se confirmado, o resultado representará uma expansão de 2,4% em relação ao volume vendido na mesma data de 2024.

Leia também: Governo do ES realiza leilão on-line com 77 lotes disponíveis

“É momento de cautela na economia nacional, de incertezas no cenário externo e de endividamento recorde das famílias brasileiras, mas, ainda assim, veremos um incremento nas vendas da Black Friday este ano”, declarou José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, em nota oficial.

Segundo a CNC, o patamar elevado de endividamento das famílias, o alto nível de inadimplência e o encarecimento do crédito impedem um avanço maior nas vendas. Por outro lado, o aumento no volume vendido será impulsionado por um câmbio mais favorável e o baixo nível de desemprego.

“Nos últimos 12 meses, a taxa média de câmbio em relação ao dólar recuou 8,3%. A atual cotação mostra um panorama mais favorável ao poder de compra do real, cenário diferente daquele observado em novembro de 2024. Ano em que o dólar estava na casa dos R$ 5,80”, apontou a entidade.

“A conjuntura favorável do mercado de trabalho nos últimos meses, com repetido menor nível de desemprego na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vem proporcionando tendência de aumento do nível de atividade do varejo, em relação ao comparativo entre anos. No segundo trimestre deste ano, a massa real de rendimentos acusou avanço de 5,5% ante o mesmo período do ano passado.”

Vendas em diversos setores

Para a Black Friday de 2025, 68% das vendas devem ficar concentradas nos segmentos de hipermercados e supermercados (R$ 1,32 bilhão). Além disso, eletroeletrônicos e utilidades domésticas (R$ 1,24 bilhão) e móveis e eletrodomésticos (R$ 1,15 bilhão). Outros ramos em destaque serão vestuário e acessórios (R$ 0,95 bilhão) e farmácias, perfumarias e cosméticos (R$ 0,38 bilhão).

Dessa forma, a CNC ressalta que a Black Friday é a quinta data comemorativa mais importante para o varejo. Contudo, ficando atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais.

A entidade fez um levantamento diário de preços de 150 itens agrupados em 30 linhas de produtos ao longo dos últimos 40 dias para avaliar o potencial de descontos efetivos durante a campanha de liquidações.

Segundo a CNC, o levantamento revelou que 70% das categorias têm elevado potencial de redução efetiva de preços na data, especialmente itens de papelaria (-10,14% nos últimos 40 dias), livros (-9,02%), joias e bijuterias (-9,01%), perfumaria (-8,20%), utilidades domésticas (-8,18%) e higiene pessoal (-8,11%).