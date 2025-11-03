Bosque dos Livros leva literatura e arte às praças capixabas

O projeto “Bosque dos Livros – Biblioteca Comunitária Itinerante Arariguaba” está levando literatura, arte e cidadania a diferentes cidades do Sul do Espírito Santo. A iniciativa é realizada pelo Ponto de Cultura Grupo ELA de Teatro e pela Biblioteca Comunitária Arariguaba. Além disso, conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e parcerias com a Produtora Lottus e o Ponto de Cultura Mangueira Cultural.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura em 2024, o Grupo ELA de Teatro desenvolve o projeto por meio do Termo de Fomento nº 011/2025 com a Secult. O objetivo é promover a inclusão e incentivar a reflexão sobre o papel do cidadão na comunidade, utilizando a literatura como ferramenta de transformação social.

Programação

As ações incluem promoção da leitura, contação de histórias e interações literárias com cosplayers, buscando substituir a cultura da violência por uma cultura de direitos, respeito e criatividade. Assim, por meio da arte, o projeto democratiza o acesso à cultura e estimula o interesse pela leitura entre crianças, adolescentes e famílias.

De caráter itinerante, o Bosque dos Livros atua como uma extensão da Biblioteca Comunitária Arariguaba, sediada no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim. Nesse sentido, serão 20 edições em praças públicas de Cachoeiro, Marataízes, Itapemirim e Mimoso do Sul, além de oito edições na sede da biblioteca, sempre às 18h, ao longo de oito meses de atividades.

Cada edição contará com dinâmicas de leitura, duas contações de histórias e a presença de cosplayers representando Rubem Braga e seu cachorro Zig Braga, promovendo o diálogo entre literatura e identidade capixaba. Dessa forma, o projeto transforma as praças em espaços de encontro e aprendizado, tornando a cultura mais acessível e presente no cotidiano das comunidades.

Segundo a coordenação, o Bosque dos Livros tem como missão aproximar o público do universo literário, estimulando o hábito da leitura e valorizando a cultura local. Praças públicas, por sua natureza aberta e acolhedora, tornam-se o cenário ideal para essa troca de saberes e experiências.

Ficha técnica

Realização: Ponto de Cultura Grupo ELA de Teatro e Biblioteca Comunitária Arariguaba