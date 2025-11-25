Brasil diz estar pronto para atender à regra europeia de desmatamento até o fim do ano

O Conselho Nacional do Café (CNC) afirma que o Brasil estará plenamente preparado para atender à Regulamentação Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR) antes do prazo final de 31 de dezembro de 2025.

Duas ferramentas públicas e gratuitas de rastreabilidade, desenvolvidas pelo governo federal, entrarão em operação ainda este ano: a plataforma criada pela Conab em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a solução AgroBrasil+Sustentável, estruturada pelo Serpro.

