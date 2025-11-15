Segurança

Cachoeiro: arma e celulares são apreendidos em operação no bairro IBC

O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a delegacia de plantão

apreensão no bairro IBC
Foto: Divulgação/PMES

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e diversos materiais na tarde desta quinta-feira (14). Ação ocorreu após denúncia anônima relatar sobre disparos efetuados em via pública no bairro IBC. Dessa forma, a ocorrência foi registrada na rua Maria Almeida Neto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, as equipes foram até o local indicado e detiveram três pessoas, que estavam próximas da área citada na denúncia. Durante a abordagem, os policiais recolheram um revólver calibre 38, munições e outros objetos.

Leia também: Cachoeiro: novos soldados do 9º BPM atuam em operação com prisões e apreensões

O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde a ocorrência seguiu para os procedimentos legais.

Material apreendido
  • 1 revólver calibre 38
  • 8 munições calibre 38 intactas
  • 3 celulares
  • 1 coldre
  • 1 chave de veículo

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

ApreensãoCachoeiro de ItapemirimPolícia Militar

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por