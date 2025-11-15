Cachoeiro: arma e celulares são apreendidos em operação no bairro IBC
Em Cachoeiro de Itapemirim, a Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e diversos materiais na tarde desta quinta-feira (14). Ação ocorreu após denúncia anônima relatar sobre disparos efetuados em via pública no bairro IBC. Dessa forma, a ocorrência foi registrada na rua Maria Almeida Neto.
Nesse sentido, as equipes foram até o local indicado e detiveram três pessoas, que estavam próximas da área citada na denúncia. Durante a abordagem, os policiais recolheram um revólver calibre 38, munições e outros objetos.
O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde a ocorrência seguiu para os procedimentos legais.
Material apreendido
- 1 revólver calibre 38
- 8 munições calibre 38 intactas
- 3 celulares
- 1 coldre
- 1 chave de veículo