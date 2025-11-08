Cachoeiro celebra instalação de imagem de Nossa Senhora das Lágrimas em praça

A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por fé e emoção na Praça do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, com a instalação e bênção da imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. A cerimônia, organizada pelo grupo Servas de Nossa Senhora, reuniu mais de 150 fiéis e contou com a presença do padre Luciano Naves, da Capelinha da Santa Casa, que conduziu a bênção e a oração da Coroa das Lágrimas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A nova imagem, com 1,15 metro de altura, foi instalada em um espaço permanente na praça, protegida por vidro e acompanhada de placas informativas. Para o grupo responsável, o momento simboliza a concretização de um propósito espiritual cultivado com fé e dedicação.

De acordo com Andressa Pepe Costa, integrante das Servas de Nossa Senhora, a iniciativa nasceu da persistência de mulheres que, há anos, mantêm viva a devoção mariana no bairro. “Tudo começou com o grupo ‘Nossa Senhora da Rosa Mística’. Com o tempo, algumas pessoas se afastaram, mas nós continuamos firmes na oração do terço. Mesmo na pandemia, seguimos rezando e, aos poucos, outras pessoas foram se juntando novamente”, relembrou.

Com o fortalecimento da união entre as participantes, o grupo passou a se chamar Servas de Nossa Senhora e encontrou na devoção a Nossa Senhora das Lágrimas uma nova inspiração. A devoção, reconhecida pela Igreja Católica, tem origem nas aparições ocorridas em 1930, na cidade de Campinas (SP), à irmã Amália de Jesus Flagelado, das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado.

A mensagem central, explica Andressa, é de consolo e esperança: “Jesus disse à vidente que tudo o que for pedido pelas lágrimas de Sua Mãe seria atendido. Essa promessa tocou profundamente nossos corações”.

Trabalho em conjunto

Motivadas por essa fé, as integrantes decidiram levar a devoção a um espaço público, onde pudesse ser conhecida por mais pessoas. O grupo se mobilizou, arrecadou doações e conseguiu financiar a confecção do pedestal, a compra da imagem e a instalação da estrutura de proteção.

Inicialmente, a inauguração estava prevista para o dia 8 de março, data dedicada a Nossa Senhora das Lágrimas, mas foi adiada devido a trâmites de autorização do terreno. O evento, porém, aconteceu sob um clima especial, como descreve Andressa. “De manhã estava nublado e caiu uma garoa leve. Uma pessoa disse que não era chuva, mas as lágrimas de alegria de Nossa Senhora. E realmente, tudo transcorreu de forma linda”, contou, emocionada.

Assim, após a bênção, os fiéis participaram de um café comunitário, celebrando não apenas a nova imagem, mas também a fé e a perseverança que unem o grupo há anos.

Para as Servas de Nossa Senhora, o monumento instalado na Praça do Gilberto Machado representa um convite à oração, à devoção e à esperança. “Queremos que cada pessoa que passe por ali sinta a presença de Nossa Senhora e encontre nela um conforto espiritual. É um espaço de fé aberto a todos”, finalizou Andressa.