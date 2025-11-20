Cachoeiro decreta ponto facultativo na sexta-feira (21)

As repartições públicas de Cachoeiro de Itapemirim terão ponto facultativo nesta sexta-feira (21). A determinação foi oficializada pelo prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, por meio do decreto nº 36.045, publicado no Diário Oficial do município na terça-feira (18).

De acordo com o decreto, os serviços considerados essenciais, como atendimentos de urgência e emergência na área da saúde, coleta de lixo, segurança, guarda patrimonial, fiscalização e controle de trânsito, além das ações de alta complexidade na assistência social, vão funcionar normalmente.

As escolas municipais não abrem, já que o calendário escolar previa recesso para a data.

Feriado da Consciência Negra

Já nesta quinta-feira (20), feriado nacional de Zumbi e da Consciência Negra, apenas os serviços essenciais estarão disponíveis ao público.

A data integra o calendário oficial de feriados do município, que pode ser consultado no site da Prefeitura de Cachoeiro.



