Cachoeiro ganha 160 camas pets produzidas por internos de unidades prisionais

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim recebeu 160 camas pets confeccionadas por internos do sistema prisional do Espírito Santo. As peças serão destinadas aos abrigos do município e vão reforçar as ações de proteção e bem-estar dos animais resgatados.

A produção foi realizada nas fábricas de costura da Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 (PEVV2) e Vila Velha 6 (PEVV6), instaladas no Complexo Penitenciário de Xuri. As camas são feitas com tecidos reaproveitados de indústrias parceiras e materiais doados. Apenas em 2024, cerca de 1.300 unidades foram confeccionadas e distribuídas a projetos sociais.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, acompanhou a entrega e destacou o impacto social do programa.

“Essa ação representa o propósito do nosso trabalho: transformar a atividade dentro das unidades em oportunidade real de reinserção. A parceria com a Prefeitura mostra que o sistema prisional pode gerar benefícios para toda a sociedade, com inclusão, sustentabilidade e solidariedade”, afirmou.

A coordenadora executiva de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura, Aline Barbieri, explicou que as camas serão usadas no abrigo que atualmente acolhe cerca de 80 cães e gatos.

“Essa produção é essencial para Cachoeiro. Os animais ganham mais conforto e qualidade de vida, e nós fortalecemos as ações de cuidado e proteção. É um gesto que valoriza a causa animal e melhora diretamente nossa estrutura de acolhimento”, ressaltou.

O prefeito Theodorico Ferraço também celebrou a iniciativa e reforçou a importância da parceria com a Sejus.

“Receber essas camas vai muito além de ampliar nossa estrutura. É garantir dignidade aos animais que resgatamos diariamente. Agradeço à Sejus e aos envolvidos por uma ação que une solidariedade, ressocialização e respeito à vida animal”, afirmou.