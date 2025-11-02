Cachoeiro: homem ataca mulher com golpes de faca de churrasco

Um homem atacou a companheira com uma faca de churrasco, neste sábado (1), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os golpes atingiram a região do tórax. A vítima foi encontrada pelos policiais militares no chão da cozinha com dificuldade para respirar e um corte em um dos dedos da mão.

Leia também: Prevenção ao feminicídio: Governo do ES institui novo pacto estadual

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a mulher para o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O motivo da agressão, segundo a Polícia Militar, foi ciúmes do filho que a vítima tem de um outro relacionamento.

A faca foi apreendida e o homem conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.