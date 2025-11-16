Cadeirante é agredido durante briga em Muqui

A Polícia Militar atendeu, na manhã deste sábado (15), uma ocorrência de lesão corporal no bairro São Pedro, em Muqui. Nesse sentido, a equipe foi acionada por moradores após uma discussão familiar terminar em agressão contra um homem cadeirante, atingido dentro da própria residência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, ao chegar ao endereço informado, os militares encontraram a vítima com escoriações pelo corpo e marcas de enforcamento no pescoço. Segundo o relato feito aos policiais, o conflito começou após uma divergência sobre o acesso à garagem da casa. Durante o desentendimento, o agressor partiu para a violência física e fugiu em seguida.

Leia também: Cachoeiro: arma e celulares são apreendidos em operação no bairro IBC

A filha da vítima tentou intervir e entrou em luta corporal para impedir que as agressões continuassem. Após prestar apoio e orientações, os policiais recomendaram que a família levasse a vítima para atendimento no Hospital Maternidade de Muqui e registrasse o caso no DPJ. A PM realizou buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.