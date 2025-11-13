Cães de rua aumentam e ataques preocupam moradores em Iúna

Moradores de Iúna têm relatado um aumento significativo no número de cães de rua circulando pela cidade e, segundo denúncias, episódios de ataques a pedestres e motociclistas têm se tornado frequentes. Um morador, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas na semana passada dois homens foram atacados em diferentes pontos do município, ambos com ferimentos graves nas pernas.

De acordo com relatos enviados à reportagem, muitos dos animais ficam concentrados próximos a restaurantes e residências, onde recebem comida de moradores. Segundo o denunciante, isso faz com que os cães passem a “defender” esses locais como território próprio, resultando em comportamento agressivo. “As pessoas tratam os cachorros nas portas de restaurantes e casas. Eles ficam ali achando que o território é deles, aí mordem e correm atrás de motos. Aqui em Iúna está tendo muito cachorro de rua”, afirmou.

Os relatos apontam que motociclistas também têm sido alvo constante dos ataques, principalmente em horários de maior movimento. Moradores dizem que os animais costumam correr atrás dos veículos, colocando em risco a segurança de quem trafega pela região.

Além da preocupação com a violência dos ataques, há também o alerta para doenças que podem ser transmitidas por mordidas de cães sem vacinação ou acompanhamento veterinário. Entre elas estão a raiva, enfermidade grave que pode ser fatal, infecções bacterianas, tétano e outras doenças transmitidas pela saliva. Em casos de ataque, médicos recomendam buscar atendimento imediatamente para avaliação e tratamento adequado.

A Prefeitura de Iúna foi procurada para comentar a situação, mas não se manifestou até o fechamento desta matéria.