Câmara de Cachoeiro aprova projeto que mantém IPTU sem aumento em 2026
Com a aprovação, o texto segue agora para sanção do prefeito e passa a valer já no próximo exercício fiscal, trazendo tranquilidade e previsibilidade aos contribuintes.
A Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 157/2025, de autoria do Poder Executivo, que garante a manutenção do IPTU sem reajuste em 2026. Com a aprovação, o texto segue agora para sanção do prefeito e passa a valer já no próximo exercício fiscal, trazendo tranquilidade e previsibilidade aos contribuintes.
O projeto impede que os efeitos imediatos da Planta Genérica de Valores (PGV) — que previa aumentos que poderiam chegar a até 4.000% em casos isolados — sejam aplicados já em 2026.
Em vez disso, os ajustes serão diluídos gradualmente entre 2027 e 2036, conforme cronograma definido pela nova legislação:
- 2027: 5%
- 2028: 10%
- 2029: 20%
- 2030: 30%
- 2031: 40%
- 2032: 50%
- 2033: 60%
- 2034: 70%
- 2035: 80%
- 2036: 90%
- 2037 em diante: 100%
Esses percentuais não se aplicam a imóveis que tiveram redução no valor venal.
Descontos e benefícios mantidos
A proposta também preserva os descontos concedidos aos contribuintes, garantindo alívio direto no próximo ano. Em 2026, quem optar pelo pagamento em cota única terá 90% de desconto sobre diferenças decorrentes do recadastramento imobiliário. Já o contribuinte que parcelar o tributo contará com 85% de desconto.
Esses abatimentos, no entanto, não se aplicam à correção monetária nem à perda de descontos previstos em lei.
Ferraço destaca equilíbrio e justiça fiscal
Na mensagem enviada ao Legislativo, o prefeito Theodorico Ferraço reforçou que a proposta busca justiça tributária e responsabilidade fiscal. “Estamos atualizando a legislação de forma responsável, garantindo previsibilidade e evitando aumentos injustos. Precisamos acompanhar os impactos da PGV e da reforma tributária antes de aplicar mudanças financeiras”, afirmou.
O prefeito também destacou o cumprimento do compromisso firmado com os contribuintes. “Assumimos o compromisso de impedir aumentos abusivos do IPTU e estamos cumprindo. O contribuinte pode ter segurança e estabilidade”, completou.
Apoio unânime e responsabilidade fiscal
A votação unânime demonstra consenso entre os vereadores quanto à importância da proposta. Parlamentares elogiaram a iniciativa como uma resposta equilibrada às preocupações da população e um passo importante para evitar impactos financeiros bruscos.
A aprovação também reforça a necessidade de cautela diante das mudanças trazidas pela reforma tributária nacional, que ainda está em fase de implementação e deve alterar parâmetros de arrecadação nos próximos anos.
Com a sanção do prefeito nos próximos dias, a medida garantirá que o IPTU de 2026 seja cobrado sem qualquer aumento, consolidando o compromisso do Executivo com a justiça fiscal e o equilíbrio das contas públicas.
Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.