Câmara de Presidente Kennedy confirma abono para servidores; veja o valor

A Câmara de Vereadores de Presidente Kennedy aprovou o Projeto de Resolução nº 011/2025, que cria o Abono Natalino destinado aos servidores públicos do Legislativo. A medida reforça a política de valorização dos profissionais que atuam diariamente nas atividades administrativas e legislativas da Casa.

O pagamento será feito em parcela única para todos os servidores ativos. O valor padrão definido pela Mesa Diretora, com base em estudos contábeis, foi de R$ 6 mil. Já os servidores que ingressaram ou retornaram ao quadro após 1º de julho de 2025 receberão o valor proporcional, fixado em R$ 3 mil.

Inclusive, a resolução deixa claro que o abono não se incorpora ao salário, aos proventos ou às pensões. Além disso, não servirá de base para cálculo de vantagens futuras, mantendo sua natureza estritamente indenizatória.

Portanto, a análise financeira anexada ao projeto confirma que a concessão do benefício não causará impacto negativo no orçamento da Câmara e contemplará 47 servidores. No entanto, a aprovação demonstra o compromisso do Legislativo municipal com o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano e com a manutenção de um ambiente profissional valorizado e motivado.

Com informações da Câmara de Vereadores de Presidente Kennedy.