Caminho dos Santuários movimenta Litoral Sul neste mês

A quinta edição do Caminho dos Santuários será realizada entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025, retomando a rota de 56 quilômetros que integra municípios do litoral sul do Espírito Santo. A caminhada conecta o Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, ao Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, ampliando o tradicional trajeto de 100 quilômetros da peregrinação “Os Passos de Anchieta”. Juntos, os dois percursos totalizam 156 quilômetros de orla percorridos originalmente pelo Padre José de Anchieta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Idealizado pela Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (ABAPA), o projeto nasceu em 2016, com apoio do Sebrae e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), dentro do programa de incentivo ao turismo religioso. A caminhada já teve quatro edições — em 2018, 2019, 2023 e 2024 — e tem como proposta valorizar a história, a cultura e as paisagens naturais da região.

O evento reúne peregrinos de várias partes do Espírito Santo e do Brasil e percorre os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. A rota, estruturada para três dias de caminhada, busca fomentar o turismo religioso, gerar renda e promover o desenvolvimento das comunidades ao longo do trajeto.

Segundo a ABAPA, o Caminho dos Santuários segue atraindo participantes por unir espiritualidade, patrimônio histórico e experiências culturais em contato direto com a natureza. A instituição reforça que o projeto integra ações de longo prazo, com articulação junto às comunidades locais, para consolidar o percurso como rota permanente e fortalecer a visibilidade turística da região sul capixaba.

As inscrições podem ser feitas antecipadamente no site oficial — ospassosdeanchieta.com — ou nos dias do evento. A programação completa inclui atividades culturais, pontos de hidratação, assistência médica, carros de apoio, disponibilização de banheiros químicos e serviços de massoterapia nos locais de chegada.

Programação detalhada

1º dia – 20/11 (quinta-feira): Anchieta → Itaoca – 20 km

7h – Bênção aos peregrinos no Santuário Nacional de Anchieta

7h30 – Aquecimento

7h40 – Início da caminhada

12h – Chegada ao píer de Itaipava, com programação cultural

2º dia – 21/11 (sexta-feira): Itaoca → Marataízes – 19 km

7h30 – Aquecimento e saída do píer de Itaipava

12h – Chegada à Igreja Nossa Senhora da Penha, em Marataízes, com atividades culturais

3º dia – 22/11 (sábado): Marataízes → Presidente Kennedy – 17 km

7h – Saída dos ônibus da Igreja Nossa Senhora da Penha

8h – Início da caminhada na Praia das Falésias