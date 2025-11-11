Segurança

Caminhoneiro morre em acidente na BR 101 em Anchieta

O caminhão, modelo Mercedes-Benz L 2013, carregado com ferragens, tombou às margens da pista, causando a morte do condutor no local. 

Foto: Divulgação

Um caminhoneiro morreu após o veículo que dirigia tombar na BR 101, em Anchieta, na manhã desta terça-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 5h20, no km 357, sentido Sul da rodovia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, modelo Mercedes-Benz L 2013, carregado com ferragens, tombou às margens da pista, causando a morte do condutor no local. 

Leia também: Homem é preso após se recusar a pagar conta em bar de Anchieta

A perícia foi acionada às 6h05 para realizar os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do acidente. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidenteAnchietaMortes

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por