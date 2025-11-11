Caminhoneiro morre em acidente na BR 101 em Anchieta
O caminhão, modelo Mercedes-Benz L 2013, carregado com ferragens, tombou às margens da pista, causando a morte do condutor no local.
Um caminhoneiro morreu após o veículo que dirigia tombar na BR 101, em Anchieta, na manhã desta terça-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 5h20, no km 357, sentido Sul da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, modelo Mercedes-Benz L 2013, carregado com ferragens, tombou às margens da pista, causando a morte do condutor no local.
Leia também: Homem é preso após se recusar a pagar conta em bar de Anchieta
A perícia foi acionada às 6h05 para realizar os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do acidente. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).